CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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30.03.2026 14:59:21
UK police question suspect after Derby car incident
Seven people were seriously injured when a car plowed into pedestrians in the central English city of Derby. A man, who is originally from India, was arrested on suspicion of attempted murder.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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