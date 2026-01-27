Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
27.01.2026 06:00:27
UK politicians call for competition review of Netflix bid for Warner Bros
UK watchdog has come under government pressure to be less interventionist and to support growthWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!