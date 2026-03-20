MFS LtdShs Aktie

MFS LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0D9HT / ISIN: AU000000MFS9

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20.03.2026 13:20:00

UK regulator to probe collapsed mortgage lender MFS

Investigation follows failure of Mayfair-based lender and linked companies owned by founder Paresh RajaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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