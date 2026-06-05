Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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05.06.2026 13:41:27
UK retail investor demand for SpaceX surges to tens of thousands
More than 30,000 small investors register interest in hotly awaited IPOWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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