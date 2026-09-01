BR a Aktie
WKN DE: A3DEPZ / ISIN: US05601U1051
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01.09.2026 02:05:40
UK retailers raise prices by most since 2024, BRC data shows
The monthly shop price index increased to an annual 1.5% in August from 0.9% in JulyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu BRC Inc Registered Shs -A-
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02.08.26
|Ausblick: BRC A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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19.07.26
|Erste Schätzungen: BRC A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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01.03.26
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Analysen zu BRC Inc Registered Shs -A-
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