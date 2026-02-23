:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
23.02.2026 13:08:18
UK set to be among worst hit by Trump's 15% global tariff
US allies will suffer the biggest hit from the president's latest announcement, think tank Global Trade Alert says.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hit Co.,Ltd. Registered Shs
Analysen zu Hit Co.,Ltd. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|2 101,00
|-3,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZoll-Chaos: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen im Minus erwartet -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt kann am Montag ins Plus vordringen, während der deutsche Leitindex schwächer tendiert. Die Wall Street wird mit Verlusten erwartet. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.