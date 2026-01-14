Home REIT Aktie
WKN DE: A2QFC0 / ISIN: GB00BJP5HK17
|
14.01.2026 17:12:50
UK SFO launches £300mn bribery probe into social housing company Home REIT
Six people arrested and properties raided across England and in ItalyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu Home REIT PLC Registered Shs
Analysen zu Home REIT PLC Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Home REIT PLC Registered Shs
|0,42
|0,47%
