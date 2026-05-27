HG Holdings Aktie
WKN DE: A2JHEB / ISIN: US42834P1084
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27.05.2026 06:00:25
UK software investor Hg strikes first buyout deal since SaaSpocalypse
Acquisition of rights and royalties management company for $500mn comes after plunge in software stocksWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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