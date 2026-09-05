Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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05.09.2026 08:00:30
UK subsidence claims surge after hottest summer on record
Insurers in England and Wales tell of busy August with one reporting near-140% jump in claims UK insurers are experiencing a surge in the number of homeowners making claims for subsidence after the hottest summer on record, with Hastings Direct reporting a near 140% jump to an all-time high for August.Insurance firms have been overrun by calls and online queries, as well as a rise in claims during the five heatwaves that followed the warmest spring ever recorded in England and Wales. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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