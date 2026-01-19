|
19.01.2026 08:57:09
UK taxpayers exposed with creditors set to take over struggling broadband provider
National Wealth Fund, NatWest and Lloyds make move after unsuccessful attempt to sell GigaclearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
