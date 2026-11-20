Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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20.11.2026 18:49:48
UK to explore even closer ties with EU after agreeing deal, says Burnham
The UK-EU deal agreed on Friday covers British food exports, emissions trading and a youth experience scheme.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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