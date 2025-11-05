People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
05.11.2025 01:01:11
UK to launch pilot scheme that helps homeless people access banking
Five biggest banks take part in programme that will also help domestic abuse victims recover their credit scoreHomeless people will for the first time be able to open accounts with the UK’s five biggest banks, in a pilot scheme marking the launch of the government’s financial inclusion strategy.The Treasury said its new national plan was meant to ensure financial services “worked for everyone”, as it also revealed programmes that could help rebuild the credit scores of domestic abuse victims, support families with no savings and roll out financial education in primary schools across the UK. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu People Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu People Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!