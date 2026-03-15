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WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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15.03.2026 14:03:45
UK to set out £50mn household support package as energy costs rise
Intervention will be targeted at people using heating oil as ministers commit to preventing wider summer price surgeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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