Bedford Holdings Aktie
WKN DE: A0YHGR / ISIN: US0761271099
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03.06.2026 15:30:05
UK to spend £1.3bn supporting Bedford theme park project
Comcast’s £5bn Universal resort is due to open in 2031 and employ 20,000 during constructionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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