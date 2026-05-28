Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

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28.05.2026 12:23:00

UK-Visa-Portal: Großes Datenleck bei falscher ETA-Antragsseite

Eine nicht offizielle Antragsseite für die UK-Einreisegenehmigung ETA hat Daten von Antragstellern offen zugänglich im Netz belassen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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