Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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28.05.2026 12:23:00
UK-Visa-Portal: Großes Datenleck bei falscher ETA-Antragsseite
Eine nicht offizielle Antragsseite für die UK-Einreisegenehmigung ETA hat Daten von Antragstellern offen zugänglich im Netz belassen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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