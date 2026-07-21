Cool Holdings Aktie
WKN DE: A2JNQ1 / ISIN: US21640C1053
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21.07.2026 10:53:24
UK wage growth continues to cool while unemployment rate steady
Bank of England will probably hold rates again in July amid mixed labour market signalsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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