Virgin Media Aktie

Virgin Media für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MKX6 / ISIN: US92769L1017

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01.07.2026 10:04:28

UK watchdog launches in-depth probe into Virgin Media O2 owners’ £2bn deal

Review of Telefónica and Liberty Global’s planned takeover of Netomnia could delay consolidation in fibre broadband sectorWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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