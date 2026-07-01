Virgin Media Aktie
WKN DE: A0MKX6 / ISIN: US92769L1017
|
01.07.2026 10:04:28
UK watchdog launches in-depth probe into Virgin Media O2 owners’ £2bn deal
Review of Telefónica and Liberty Global’s planned takeover of Netomnia could delay consolidation in fibre broadband sectorWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!