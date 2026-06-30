Bros Aktie
ISIN: US1148011034
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30.06.2026 17:34:42
UK weighs intervention in Paramount’s $111bn Warner Bros takeover
Any regulatory referral on plurality grounds could delay or halt proceedingsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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