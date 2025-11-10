Ukai präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ukai präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 36,42 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -2,500 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,31 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ukai 3,20 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at