Ukai stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ukai lud am 19.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 39,51 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,43 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,27 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,24 Milliarden JPY.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 52,64 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 24,41 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Ukai in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,57 Milliarden JPY im Vergleich zu 13,46 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at