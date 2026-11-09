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09.11.2026 06:31:29
Ukai zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ukai hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 66,79 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ukai ein Ergebnis je Aktie von -36,420 JPY vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21,41 Prozent auf 2,60 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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