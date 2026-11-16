UKC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

UKC hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 146,39 JPY gegenüber 47,24 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat UKC 209,74 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 45,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 144,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at