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10.08.2026 06:31:29
UKC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
UKC hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 193,14 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12,39 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat UKC 191,42 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 133,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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