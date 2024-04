Ukraine - Rettungskräfte bei russischem Angriff auf Charkiw getötet

Charkiw (Reuters) - Bei russischen Angriffen auf die Großstadt Charkiw sind nach Angaben ukrainischer Behörden in der Nacht zu Donnerstag mehrere Rettungskräfte im Einsatz getötet worden.

Insgesamt starben mindestens vier Menschen, wie Gouverneur Oleh Sinehubow auf Telegram mitteilte. Von zwölf Verletzten seien drei in einem kritischen Zustand. Russische Drohnen hätten ein Apartmenthaus und andere Wohnhäuser getroffen. Der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terekow, erklärte, mindestens drei der Toten seien Krankenwagenfahrer. Sie seien gerade an ihrem Einsatzort eingetroffen, als es einen neuen Einschlag gegeben habe. Unter den Verletzten gebe es eine Pflegekraft, die ebenfalls Opfer einer solchen Zweitangriffs geworden sei.

Der ukrainische Fernsehsender Suspilne berichtete, Einsatzkräfte hätten wegen drohender neuer Angriffe mindestens eine Stunde lang nicht arbeiten können. Auf Fotos und Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie Retter auf Leitern von Feuerwehrwagen in höhere Etagen eines Hochhauses zu gelangen versuchten. Es gebe Lebenszeichen in den Trümmern eines zerstörten Wohnhaus, sagte Bürgermeister Terekow dem ukrainischen Fernsehen.

Laut Gouverneur Sinehubow griff das russische Militär Charkiw in der Nacht mit mindestens 15 Drohnen an. Einschläge habe es auch in einem Wärmekraftwerk gegeben. Die Staatsanwaltschaft erklärte auf Telegram, dass neben Wohnhäusern auch Geschäfte, eine medizinische Einrichtung sowie Autos beschädigt worden seien. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Angaben unabhängig nicht bestätigen. Russland weist Vorwürfe zurück, zivile Ziele ins Visier zu nehmen.

