Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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14.05.2026 19:15:20
Ukraine: 8 dead as Russian strikes pound Kyiv
Russia has unleashed a massive volley of missiles and drones at Ukrainian cities for the third day in a row, with the latest strikes hitting a Kyiv apartment block, killing eight.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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