Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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03.11.2026 13:19:22
Ukraine: At least 26 killed in Russian strikes on aid center
At least 26 people were killed in Russian airstrikes on a school that was serving as an aid distribution center in Zaporizhzhia, a southern Ukrainian region.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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