Ukraine: Deadly Russia strikes hit Kharkiv apartment block
Overnight drone and missile strikes across Ukraine left at least 10 dead and more than a dozen wounded, including children. Peace negotiations have stalled amid the turmoil in the Middle East.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
