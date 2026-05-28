Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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28.05.2026 12:27:21
Ukraine: EU, Germany summon Russian envoys after Moscow tells diplomats to leave Kyiv
The EU and Germany both summoned Russian diplomats to protest attacks on Kyiv and orders for diplomats to leave the city. The UN secretary-general also rebuked Russia in a session on proliferating conflicts worldwide.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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