Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
02.10.2026 11:31:25
Ukraine: Kyiv bridges shut after fatal Russian drone assault
The latest Russian attacks killed at least one person and severely disrupted traffic in the Ukrainian capital. Several bridges over the Dnipro River connect western and eastern Kyiv.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!