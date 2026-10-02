Russian Aktie

Russian für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: RU000A0JU6Q7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.10.2026 11:31:25

Ukraine: Kyiv bridges shut after fatal Russian drone assault

The latest Russian attacks killed at least one person and severely disrupted traffic in the Ukrainian capital. Several bridges over the Dnipro River connect western and eastern Kyiv.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Russian public joint-stock commercial roads Bank

mehr Nachrichten