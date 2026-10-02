Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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02.10.2026 18:07:25
Ukraine: Kyiv bridges shut after fatal Russian drone assault
The latest Russian attacks killed at least one person and severely disrupted traffic in the Ukrainian capital. Several bridges over the Dnipro River connect western and eastern Kyiv.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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