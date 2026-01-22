Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
22.01.2026 04:11:20
Ukraine: Overnight Russian attack cuts off power in Kyiv
Russia pounded Ukraine's Kyiv region with combined drone and missile strikes overnight. Thousands of homes have been left without electricity and heating in freezing weather.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
