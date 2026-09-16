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16.09.2026 14:59:27
Ukraine, Russia set for new round of US-mediated talks
New trilateral talks between Ukraine, Russia and the US could begin in October, according to Kyiv and Moscow. Few expect a breakthrough, but Ukraine is seeking a partial de-escalation to help it get through the winter.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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