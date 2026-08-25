Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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25.08.2026 10:23:20
Ukraine, Russia trade strikes; Wildberries site hit again
Ukriane reported 10 dead in a missile strike in the northeastern Kharkiv oblast near the border. Russia, meanwhile, reported more than 600 drones approaching the Moscow area and warned the UK on suppyling drones to Kyiv.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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