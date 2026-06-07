Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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07.06.2026 22:39:20
Ukraine: Russian drone hits nuclear-fuel storage facility
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has called a Russian attack on a nuclear storage facility near Chernobyl "vile." The UN's nuclear watchdog said no increased radiation had been registered at the site.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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