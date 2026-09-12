Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
12.09.2026 17:59:27
Ukraine: Russian strike on Kyiv gas station kills 2
With fighting on the front lines mostly stalled, Russia has been increasingly hitting petrol stations and other civilian targets. Ukraine has also been attacking Russia with drones, killing three people on Friday.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!