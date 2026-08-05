Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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05.08.2026 06:11:19
Ukraine: Russian strikes on Kyiv kill at least 1
At least two were killed as explosions rocked Kyiv and the surrounding region overnight. Russian missiles tore through residential buildings and warehouses, part of an intensifying campaign against Ukraine's capital.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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