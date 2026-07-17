Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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17.07.2026 14:11:20
Ukraine: Several killed and injured in Russian strikes
Russia carried out deadly strikes across Ukraine overnight that hit residential areas, while Ukraine said drone strikes in the Black Sea hit 12 Russian vessels.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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