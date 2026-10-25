Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
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25.10.2026 18:31:27
Ukraine: Starlink satellite speeds restored to normal
The announcement comes after Starlink and Starshield restrictions had disrupted military operations in Ukraine and sparked tensions with the US.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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