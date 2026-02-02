Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
02.02.2026 14:31:19
Ukraine: Trump says Putin agreed not to hit Kyiv for 1 week
President Donald Trump has said Russia's Vladimir Putin "agreed" not to strike the capital for a week with a harsh cold snap forecast. Russia routinely targets Ukraine's electricity supply. Follow DW.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!