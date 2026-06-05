BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
|
05.06.2026 06:15:21
Ukraine: US House passes bill to aid Kyiv, sanction Russia
The Ukraine Support Act is meant to help the war-torn nation rebuild with direct loans and assistance. But the support from the US House does not mean much for Kyiv. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!