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07.09.2026 10:55:27
Ukraine: Zelensky says war looks set to go on winter
Ukrainian President Volodymyr Zelensky says there appears to be no end in sight in Russia's war against his country. His words come after another round of US-led diplomacy. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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