Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
|
15.01.2026 13:43:30
Ukraine: Zelenskyy declares energy emergency in cold snap
Ukraine's president declared an emergency in the energy sector amid freezing weather and Russian strikes on infrastructure. Meanwhile, Donald Trump blamed Kyiv for the lack of peace talk progress. Follow DW for more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!