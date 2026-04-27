Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
|
27.04.2026 10:43:30
Ukraine: Zelenskyy visits Saudi Arabia, Putin weighs G20 attendance
Russian President Putin "may or not may not" attend the G20 in Miami in December, says the Kremlin. Meanwhile, after securing an EU loan, Ukrainian President Zelenskyy continued his diplomatic offensive in Saudi Arabia.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Saudi Public Transport Company Bearer Shs
Analysen zu Saudi Public Transport Company Bearer Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Saudi Public Transport Company Bearer Shs
|11,43
|1,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.