Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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02.09.2026 19:59:27
Ukraine: Zelenskyy warns airlines to avoid Russian airspace
Volodymyr Zelenskyy warned a surge in Ukrainian drones in Russia's skies meant Russian airspace would be "effectively" closed. Meanwhile, Russian drones have hit Kyiv for a seventh straight day. Follow DW for more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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