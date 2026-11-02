Ukraine: 18 Tote bei Luftangriff auf Saporischschja

KIEW (dpa-AFX) - Bei einem russischen Luftangriff in dem ukrainischen Dorf Komyschuwacha in der Region Saporischschja sind nach Regierungsangaben mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Dies sei bei der Ausgabe von humanitärer Hilfe in einer Schule geschehen, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram sowie auf der Plattform X mit./cha/DP/men