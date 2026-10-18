CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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18.10.2026 17:11:27
Ukraine apologizes after a suspected drone crashes in Lithuania, damaging a moving car.
Debris has damaged a moving car in Lithuania, where NATO jets were scrambled. Kyiv says Russian jamming may have diverted drones targeting Russia.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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