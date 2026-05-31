31.05.2026 17:25:38

Ukraine attackiert erneut Raffinerie in Russland

SARATOW (dpa-AFX) - Die Ukraine hat in der Nacht erneut Ölanlagen in Russland mit Drohnen angegriffen. Unter Beschuss geraten seien ein Öllager nahe der Stadt Taganrog am Asowschen Meer und eine Raffinerie in Saratow an der Wolga, berichtete die Internetzeitung "Ukrajinska Prawda". Russische Behörden haben die Treffer teilweise bestätigt. Vor allem in Saratow hat die Attacke wohl schwere Folgen, den im Netz kursierenden Bildern nach zu urteilen.

"Vorläufigen Informationen nach gibt es Schäden an Objekten der zivilen Infrastruktur", schrieb auch der Gouverneur von Saratow, Roman Bussargin, auf Telegram. Details nannte er nicht. Die Raffinerie in Saratow gehört zum staatlichen Ölkonzern Rosneft, der unter der Leitung von Igor Setschin steht, einem engen Vertrauten von Kremlchef Wladimir Putin. Bereits in der Vergangenheit war die Anlage Ziel ukrainischer Angriffe.

Der Gouverneur von Rostow, Juri Sljussar, bestätigte auf Telegram, den Brand eines Öllagers bei Taganrog im Landkreis Matwejew-Kurgan. Die Löscharbeiten hielten an, schrieb er auf Telegram.

Ukrainische Drohnen trafen zudem einen Verteilerpunkt einer Erdöl-Pipeline in der Region Kirow, knapp 800 Kilometer östlich von Moskau, wie das ukrainische Militär mitteilte. Über diese Pipeline wird Erdöl aus Sibirien zu den russischen Ostseehäfen sowie nach Belarus transportiert. Die russischen Behörden bestätigten den Angriff, nannten jedoch außer einem Brand keine weiteren Details.

Nach Angaben des russischen Militärs wurden in der Nacht mehr als 200 ukrainische Drohnen abgefangen. Drohnenangriffe gehören in dem vor mehr als vier Jahren von Putin befohlenen Krieg inzwischen zum Alltag und werden von beiden Seiten eingesetzt. Immer wieder attackieren sie Objekte tief im Hinterland des Gegners./bal/DP/he

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