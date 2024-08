Ukraine bekommt 500 Drohnen von Lettland

RIGA (dpa-AFX) - Lettland wird der Ukraine weitere Militärhilfe für den Kampf gegen Russland leisten. Das baltische EU- und Nato-Land habe fast 500 unbemannte Fluggeräte unterschiedlicher Art und Leistung von lettischen Herstellern erhalten, die in die Ukraine geliefert werden sollen. Dies teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag in Riga mit. Parallel dazu beschloss die lettische Regierung, den ukrainischen Sicherheitsbehörden 30 gebrauchte Polizeiautos zu übergeben.

Lettland hatte im Juli bekanntgegeben, dass es schrittweise insgesamt mehr als 2.500 Drohnen im Wert von vier Millionen Euro an die Ukraine liefern wird. Hergestellt werden sie nach Angaben des Ministeriums von sieben lettischen Unternehmen. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als zwei Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg und ist bei militärischer Ausrüstung weitgehend von westlicher Unterstützung abhängig.

Lettland gehört zu den entschlossensten Unterstützern Kiews. Mit Großbritannien zusammen führt der an Russland und Belarus grenzende Baltenstaat eine Allianz zur Lieferung von einer Million Drohnen an die Ukraine an. Deren gut ein Dutzend Mitglieder - darunter auch Deutschland - haben sich verpflichtet, in die Drohnenproduktion zu investieren und Drohnen sowie Ersatzteile in die Ukraine zu liefern./awe/DP/jha