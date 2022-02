Ukraine - Brunner: Sind laufend in Kontakt mit Banken, Börse und FMA

Das Treffen der Eurogruppe und der EU-Finanzminister in Paris am Donnerstag ist vom Russland-Ukraine-Krieg überschattet gewesen. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) verurteilte neuerlich den russischen Angriff und sprach sich für harte Sanktionen gegen Moskau aus. Bei einer kurzfristig angesetzten Videokonferenz beriet Brunner mit Vertretern der Nationalbank, des österreichischen Bankensektors, der Wiener Börse und der Finanzmarktaufsicht über die aktuelle Situation.

"Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat massive Reaktionen auf den internationalen Finanzmärkten hervorgerufen", sagte Brunner nach der Videokonferenz, die in der österreichischen Botschaft in Paris organisiert wurde. "Wir verurteilen das russische Vorgehen zutiefst und sind klar für harte Sanktionen gegenüber dem Kreml."

Man stehe in laufendem Austausch mit den wichtigsten nationalen und internationalen Institutionen, sagte Brunner laut Mitteilung. "Die Vertreter der Banken und der Börse haben betont, dass die jeweiligen Institute Vorkehrungen getroffen haben, um die Auswirkungen abzumildern indem beispielsweise Rückstellungen gebildet wurden."

Russlands Angriff auf die Ukraine hat Europas Börsen am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Besonders stark nach unten ging es Wien, der österreichische Aktienindex ATX verlor am Nachmittag 7,25 Prozent auf 3.368,59 Punkte. Die Aktie der in der Ukraine und Russland besonders stark engagierten Raiffeisen Bank International (RBI) verlor heute fast ein Fünftel an Wert. In Mailand brach die Aktie der ebenfalls stark in Russland engagierten Bank-Austria-Mutter UniCredit im Nachmittagsverlauf um 12 Prozent ein und war zeitweise vom Handel ausgesetzt.

ivn/phs

APA