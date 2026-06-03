Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
03.06.2026 11:51:19
Ukraine drones hit Saint Petersburg as economic forum starts
Ukraine has been stepping up long-range strikes as the war grinds on, with Russia's northerly second city now hit. The latest attack on Saint Petersburg takes place as an event long known as "Russia's Davos" kicks off.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!